Pablo Sarabia chamado por Luis Enrique à seleção de Espanha

Avançado dos leões volta às escolhas do selecionador espanhol, praticamente cinco meses depois da última convocatória.

Pablo Sarabia foi convocado por Luis Enrique, selecionador espanhol, para os jogos de preparação com as seleções da Albânia e a Islândia, nos dias 26 e 29 de março, respetivamente.

Numa lista com 23 nomes, salta à vista a ausência do guarda-redes do Manchester United David de Gea, substituído por David Raya, que alinha no Brentford.

Convocatória

Guarda-redes: Unai Simón (Atlético de Bilbau), David Raya (Brentford) e Robert Sánchez (Brighton).

Defesas: Marcos Alonso (Chelsea), Jordi Alba (Barcelona), Aymeric Laporte (Manchester City), Pau Torres (Villarreal), Eric García (Barcelona), Diego Llorente (Leeds), César Azpilicueta (Chelsea), Dani Carvajal (Real Madrid).

Médios: Rodri (Manchester City), Koke (Atlético de Madrid), Pedri (Barcelona), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Gavi (Barcelona) e Carlos Soler (Valência).

Avançados: Dani Olmo (Leipzig), Pablo Sarabia (Sporting), Álvaro Morata (Juventus), Raúl de Tomás (Espanhol de Barcelona), Yéremi Pino (Villarreal) e Ferrán Torres (Barcelona).