Pablo Sarabia deixa elogios a Portugal antes do duelo ibérico

O avançado espanhol, que representou o Sporting na época passada, deixou elogios a Portugal, seleção que a Espanha defronta na quinta-feira, em Sevilha, em jogo da primeira jornada do grupo 2 da Liga das Nações A em futebol.

"Portugal, como temos visto, é uma grande seleção. Tem muita qualidade, quer defensiva, como ofensiva. Tiveram francas dificuldades para se qualificarem para o Mundial, mas já lá estão", assinalou o extremo espanhol, em conferência.

Sarabia, que na última época jogou no Sporting, por empréstimo do PSG, foi também questionado sobre Matheus Nunes, um dos eleitos do selecionador Fernando Santos, depois dos elogios que o médio mereceu da parte de Pep Guardiola.

"Tive a sorte de jogar todo o ano com o Matheus Nunes. Tem umas qualidades físicas espetaculares e é muito polivalente, defensiva e ofensivamente. Evoluindo como o tem feito, pode ser um grandíssimo jogador", acrescentou.

O avançado ainda abordou parte do futuro, que se mantém uma incógnita depois de ter estado cedido ao Sporting. "Quero focar-me nestes quatro jogos (...) e quando terminar logo se vê qual será a melhor opção. Obviamente, o que quero é jogar e sentir-me importante. Veremos se a situação é sair [do PSG] ou não", disse.

O jogo entre Espanha e Portugal disputa-se na quinta-feira às 19:45, no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, e terá arbitragem do inglês Michael Oliver.

É o primeiro de uma série de quatro jogos que as seleções realizam em junho, com a fase de grupos a terminar em setembro, apurando-se o primeiro de cada grupo para a "final four" da Liga das Nações.