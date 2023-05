Pacheco: "Fiz gato-sapato do Veloso e assinei pelo Benfica"

Rui Miguel Tovar Hoje às 10:05 Facebook

Pacheco faz só um ano no Portimonense antes de aterrar na Luz, onde é campeão e joga uma final europeia na época de estreia.

Nascido e criado em Portimão desde 1966, ano do primeiro Portimonense-Benfica, Pacheco transfere-se de um clube para o outro em 1986 e, veja-se lá a coincidência, estreia-se pelo Benfica na cidade-natal. Motivos de sobra para uma entrevista telefónica de Lisboa até Lagos, onde Pacheco é dono do Amuras Bar desde os tempos do Sporting.

Bom dia Pacheco, tudo bem?

Então Rui, o que é feito?