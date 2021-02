Castor retira o ouro do fundo do poço

Arnaldo Martins Ontem às 23:20 Facebook

Paços de Ferreira sela sexta vitória seguida, o triunfar na receção ao Tondela, por 2-1, mas sofre para vergar a frescura beirã. João Pedro sai do banco e resolve.

Indiscutivelmente, o castor continua em estado de graça e aumentou o recorde de vitórias consecutivas na Liga (já são seis!), mas, desta vez, a equipa de Pepa teve de sofrer para ser feliz mesmo ao cair do pano com um golo do recém-entrado João Pedro. O Paços de Ferreira acusou alguma fadiga, sobretudo na segunda parte, e encontrou um adversário mais lúcido, que tudo fez para sair da Capital do Móvel com outro resultado. O Tondela assumiu sempre mais as despesas e o castor quis gerir o jogo sem bola, o que se tornou perigoso.

O golo madrugador de Douglas Tanque, num excelente remate, após jogada de Luther Singh (um diabo à solta), deu conforto ao Paços e obrigou o Tondela a pegar nas rédeas. Com menos horas de descanso, o castor deixou-se adormecer e, na segunda parte, o empate surgiu com naturalidade e justiça, num penálti convertido por João Pedro, a punir mão na bola de Rebocho, que tinha acabado de entrar.

Com o empate, o Tondela galvanizou-se ainda mais e nesse período a formação de Pepa teve de vestir o fato-macaco. Num último sopro, o castor voltou a ameaçar e encontrou o ouro no fundo do poço, na sequência da melhor jogada do encontro: Hélder Ferreira deu de calcanhar para Fernando Fonseca e este levantou a cabeça antes de entregar a bola para João Pedro fuzilar. Uma jogada rápida, simples e bonita.