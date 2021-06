Paços de Ferreira adquiriu direitos de Uilton

JN/Agências Ontem às 23:15 Facebook

O Paços de Ferreira anunciou, esta quinta-feira, ter adquirido os direitos desportivos de Uilton, cujo passe pertencia aos brasileiros do Grémio Anápolis, com o jogador a assinar contrato até 2024.

"O F. C. Paços de Ferreira informa que adquiriu os direitos desportivos de Uilton, tendo o atleta assinado um novo contrato com o clube com duração até 2024", pode ler-se na curta nota informativa partilhada pelo Paços nas redes sociais.

Uilton ingressou no emblema pacense em 2018/19, onde jogou ao longo de três temporadas por empréstimo do Grémio Anápolis, somando presenças em 94 jogos oficiais e contabilizando sete golos.

O futebolista brasileiro, de 28 anos, costuma jogar habitualmente nos corredores laterais, podendo ser utilizado como defesa lateral ou extremo, e na última temporada, concluída com o quinto lugar, foi o 12.º elemento mais utilizado do plantel às ordens de Pepa.