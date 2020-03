JN/Agências Hoje às 17:41 Facebook

O Paços de Ferreira conseguiu este domingo o segundo triunfo consecutivo na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 3-1 no reduto do lanterna-vermelha Desportivo das Aves, em encontro da 23.ª jornada.

Pedrinho, aos 27 minutos, Hélder Ferreira, aos 49, e Adriano Castanheira, aos 72, de grande penalidade, apontaram os tentos do conjunto de Pepa, enquanto Welington Júnior faturou para os locais, aos 44, neste caso fruto de um grande "frango" do guarda-redes pacense, Ricardo Ribeiro.

A formação da Capital do Móvel, 16.ª classificada, passou a somar 22 pontos, contra 16 do Portimonense, 17.º e penúltimo, e 13 do Desportivo das Aves, as duas formações que se encontram abaixo da linha de água.

Veja o resumo do jogo.

E, agora, confira a ficha de jogo:

Jogo no Estádio do CD Aves, na Vila das Aves.

Desportivo das Aves - Paços de Ferreira, 1-3.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, Pedrinho, 27 minutos.

1-1, Welinton Júnior, 44.

1-2, Hélder Ferreira, 49.

1-3, Adriano Castanheira, 72 (grande penalidade).

Equipas:

Desportivo das Aves: Beunardeau, Jaílson, Diakhité, Buatu, Mangas, Estrela, Rúben Oliveira (Tshibola, 79), Banjaqui (Pedro Delgado, 54), Yamga (Marius, 54), Welinton Júnior e Rúben Macedo.

(Suplentes: Fábio Szymonek, Pedro Delgado, Marius, Reko, Tshibola, Cláudio Falcão e Luiz Fernando).

Treinador: Nuno Manta Santos.

Paços de Ferreira: Ricardo Ribeiro, Jorge Silva (Zé Uilton, 62), Marcelo, Maracás, Oleg, Diaby, Luiz Pedrinho, Carlos, Adriano Castanheira (João Amaral, 89), Douglas Tanque e Hélder Ferreira (Murilo, 73).

(Suplentes: Simão Bertelli, Marco Baixinho, Bruno Teles, Zé Uilton, Vasco Rocha, João Amaral e Murilo).

Treinador: Pepa.

Árbitro: João Pinheiro (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rúben Macedo (39), Jorge Silva (41) e Jaílson (87).

Assistência: 1.779 espetadores.