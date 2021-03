Paços de Ferreira aguarda tribunal para punir atletas que furaram confinamento

Hoje às 12:27 Facebook

O Paços de Ferreira anunciou, esta segunda-feira, que vai aguardar pelas decisões das autoridades judiciais para instaurar processos disciplinares aos futebolistas João Pedro e David Suahele, detidos no domingo, por violação das regras de confinamento.

"O FC Paços de Ferreira tomou conhecimento de que os seus atletas João Pedro e David Suahele foram identificados pelas forças policiais em circunstâncias que estão a ser apuradas pela justiça e, eventualmente, relacionadas com a violação das regras de confinamento impostas no país", pode ler-se no comunicado divulgado no sítio oficial do clube na Internet.

Numa curta declaração, o Paços acrescenta que "aguarda a decisão das medidas a tomar pelas autoridades judiciais para instaurar um processo disciplinar aos referidos atletas, de acordo com as suas normas internas de funcionamento".

João Pedro e David Suahele foram dois dos três detidos na madrugada de domingo pela GNR, no âmbito de uma operação policial para pôr cobro a uma festa ilegal, que decorria numa vivenda alugada para o efeito, em Ofir, Esposende.

Nessa operação, as autoridades abordaram cerca de 30 intervenientes e levantaram 25 contraordenações, tendo efetuado três detenções, entre os quais os dois jogadores do Paços de Ferreira, por reincidência no incumprimento das medidas de contenção da pandemia de covid-19.

Os detidos compareceram hoje no Tribunal de Esposende, onde ainda se encontram a prestar declarações.