Paços de Ferreira anuncia que o treinador Pepa tem covid-19

O técnico dos pacenses está em isolamento, tal como outros dois membros da equipa técnica, e vai falhar o jogo da próxima jornada da Liga.

Pepa, treinador do Paços de Ferreira, testou positivo à covid-19, anunciou, esta terça-feira, o clube da Capital do Móvel.

Em comunicado, os pacenses referem que o treinador "se encontra em isolamento, cumprindo o estabelecido no plano de contingência" e acrescentam que "de forma preventiva, também dois elementos do staff profissional foram colocados em quarentena".

Neste sentido, Pepa estará ausente dos próximos treinos da equipa do Paços de Ferreira e também não estará no banco no jogo com o Santa Clara, no domingo, da quarta jornada da Liga.