Paços de Ferreira anuncia saída de César Peixoto

Treinador não evitou a descida e deixa a Capital do Móvel. Clube anunciou que o vínculo com o técnico terminou esta quarta-feira

Fim da linha para César Peixoto no Paços de Ferreira. O treinador, que não evitou a descida dos pacenses ao segundo escalão, não irá manter-se em funções, depois do clube ter anunciado que o contrato do treinador chegou ao fim esta quarta-feira.

"Ao mister César Peixoto e à sua equipa técnica, o F. C. Paços de Ferreira deixa um agradecimento pelo profissionalismo, e deseja uma boa sorte para o futuro", pode ler-se no comunicado dos castores.

Ao que o JN sabe, o treinador Pedro Moreira, que acabou a temporada no comando do Torreense, está muito bem colocado para ser o sucessor no comando técnico.