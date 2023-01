Paços de Ferreira bate Gil Vicente e soma segunda vitória na Liga

Vasco Samouco Hoje às 21:29 Facebook

Gaitán de gala, abre o livro e oferece os golos a Butzke e Nuno Lima. Gilistas lutaram até ao fim

Depois de duas vitórias morais com Braga e Benfica, o Paços de Ferreira juntou, por fim, os pontos às boas exibições, voltou a ganhar na Liga e reanima a esperança de fugir a uma despromoção que (ainda) parece difícil de evitar. Para já, os pacenses dão luta ao destino e sinais animadores. Nico Gaitán destacou-se de tudo e todos, assistiu Butzke e Nuno Lima, destroçando a defesa do Gil Vicente, que prometeu muito no início, renasceu com o 2-1, mas já foi tarde.

Seis centímetros evitaram que Fran Navarro fizesse o 1-0 e, quem sabe, mudar a história do jogo. O VAR disse não e, com isso, acordou o Paços. Depois dos 18 minutos, os pacenses tomaram conta do duelo e aproveitaram o colo de Gaitán para ir buscar os três pontos. Primeiro, o argentino encontrou a cabeça de Butzke e depois, já na segunda parte, fez a papinha toda para Nuno Lima assinar o 2-0. Os pacenses tinham o jogo no bolso, até que o oportunismo de Fran Navarro deixou tudo em aberto para os últimos 25 minutos. O Gil ameaçou o empate, só que o melhor que Tomás Araújo fez foi acertar no poste.

