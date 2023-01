Paços de Ferreira-Benfica antecipado para 26 de janeiro

JN/Agências Hoje às 19:45, atualizado às 20:41 Facebook

O encontro Paços de Ferreira-Benfica, da 20.ª jornada da Liga, vai disputar-se antecipadamente em 26 de janeiro, pelas 20.15 horas, no Estádio Capital do Móvel, confirmou hoje a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

"O FC P. Ferreira -- SL Benfica, da jornada 20 da Liga Portugal bwin, foi marcado para quinta-feira, dia 26 de janeiro, pelas 20:15, após parecer unânime da Comissão Permanente de Calendários (CPC)", informou o organismo, em comunicado.

A LPFP recordou que os encarnados solicitaram "o agendamento para a data em causa, tendo em conta o disposto na alínea C, ponto 5, do art. 44º do RC, que refere o direito de garantir calendarização do jogo com espaço de 72 horas de intervalo, entre o jogo da jornada 20 e da primeira mão dos oitavos de final da UEFA Champions League, com o Club Brugge agendado para quarta-feira dia 15 de fevereiro, às 21:00 locais, na Bélgica (20:00 em Portugal Continental)".

Nesse sentido, a Comissão Permanente de Calendários "efetuou a verificação do cumprimento regulamentar do requerimento apresentado e o mesmo não padece de qualquer irregularidade regulamentar".

Desta forma, a receção dos pacenses ao Gil Vicente, referente à 18.ª jornada, foi adiada para terça-feira, dia 31 de janeiro, pelas 19 horas.