Paços de Ferreira brinca com polémica do jogo nos Açores

Hoje às 21:00 Facebook

Twitter

Partilhar

"Alinha-te connosco" é o desafio proposto pelo emblema pacense aos sócios do clube, a propósito do jogo de sexta-feira frente ao Boavista e ainda com a polémica do encontro com o Santa Clara bem presente.

"Se és sócio FCPF, temos bilhetes devidamente marcados para te oferecer. Levanta já o teu", anunciam os castores, nas redes sociais, numa publicação a que juntam um vídeo em que se pode ver a marcação do relvado, com cal apropriada.

Recorde-se que o Paços de Ferreira disputou o jogo com os açorianos sob protesto, uma intenção confirmada na segunda-feira pelo presidente à chegada da comitiva dos Açores, não concordando com a versão avançada pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, para quem "as condições climatéricas foram a verdadeira causa para que as linhas não estivessem suficientemente visíveis".

"Se os responsáveis tiverem a coragem política de assumir as suas responsabilidades e percebermos que o regulamento não é para ficar na gaveta e sim para ser aplicado, não tenho dúvidas nenhumas que, lendo textualmente o que diz, esta situação implica, para além das multas, uma penalização clara. E isso tem que ver com uma derrota da equipa responsável pela organização do jogo", referiu Paulo Meneses.

O presidente do Paços de Ferreira frisou que o material alternativo a utilizar nas marcações era "ilegal e perigoso".