Paços de Ferreira dá a volta e vence Belenenses SAD

Um autogolo de Thibang Phete, aos 90+2 minutos, permitiu esta quarta-feira ao Paços de Ferreira vencer 2-1 o Belenenses SAD, em jogo da 27.ª jornada da Liga, permitindo aos pacenses ganhar terreno ao Portimonense.

Os azuis adiantaram-se cedo no marcador, logo aos seis minutos, por Tiago Esgaio, mas o Paços deu a volta ao resultado, empatando por Douglas Tanque, aos 48, na conversão de uma grande penalidade, e consumando a reviravolta já no segundo minuto de descontos, através de um autogolo do sul-africano Thibang Phete.

Com esta vitória, os pacenses conservam o 16.º lugar, agora com os mesmos 28 pontos do Marítimo, 15.º, mas mais sete do que o Portimonense, que empatou 1-1, na terça-feira, com o Santa Clara, enquanto o Belenenses SAD é 13.º, com 30.