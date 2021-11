Paços de Ferreira derrotado pelo Rio Ave

JN/Agências Hoje às 19:46 Facebook

O primodivisionário, Paços de Ferreira, perdeu com o Rio Ave (2-0), na preparação da próxima eliminatória da Taça de Portugal, na qual os pacenses defrontam o Benfica e o vilacondenses jogam com o Olhanense (Campeonato de Portugal).

Gabrielzinho e Aderllan Santos marcaram os golos, no jogo realizado em Vila do Conde. De manhã, o Rio Ave também venceu o Felgueiras 1932, da Liga 3, com um golo de Luís Pinto.

A equipa de Luís Freire segue forte na tentativa de voltar à Liga, estando a realizar um bom campeonato, resultante no quarto lugar, a dois pontos do líder, Benfica B. Já o Paços de Ferreira, orientado por Jorge Simão, está no 11.º lugar do campeonato, com 11 pontos.