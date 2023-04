Paços de Ferreira é o 18.º e último concelho a aderir ao ABC da Bola

António M. Soares Hoje às 22:48 Facebook

Twitter

Partilhar

O agrupamento de escolas António Taipa, de Paços de Ferreira, assinou esta quinta-feira o protocolo para integrar o projeto ABC da Bola. Este é o 18º concelho do Porto a aderir a uma iniciativa que visa fomentar a prática do futebol e do futsal, integrando as modalidades nas atividades extracurriculares.

Os 18 concelhos do distrito do Porto estão agora todos integrados no projeto ABC da Bola, da Associação de Futebol do Porto, que tinha dado o pontapé de saída para uma iniciativa inédita em julho de 2022 e que esta quinta-feira viu Paços de Ferreira entrar neste projeto, com a assinatura do protocolo no agrupamento de escolas António Taipa. "Estou muito orgulhoso por termos iniciado esta caminhada em Vila do Conde e de a terminarmos na cidade da Maia, no próximo dia 1 de junho. É um primeiro passo rumo ao futuro para que estes protocolos que assinamos sejam levados à prática e que as nossas crianças sejam mais felizes e tenham o primeiro contacto com a bola", explicou José Manuel Neves, presidente da Associação de Futebol do Porto, que agradeceu ainda o contributo da Comunicação Social na divulgação desta iniciativa.

Recorde-se que o objetivo do projeto ABC da Bola passa por integrar a prática do futebol e do futsal no currículo escolar, através das chamadas atividades extracurriculares escolares e fomentar a atividade desportiva. "Espero que se consiga desenvolver este protocolo e se abra mais o leque. É uma honra ter sido convidado para este projeto. Agora é dar continuidade", declarou Helton, que vem apadrinhando a iniciativa.

PUB

Paulo Ferreira vice-presidente da Câmara Municipal de Paços de Ferreira, realçou a característica principal deste projeto: "Quando a Associação de Futebol do Porto nos lançou este desafio dissemos imediatamente que sim. Temos uma ligação muito próxima com as nossas escolas e este projeto é muito importante para as crianças do primeiro ciclo, não só para o fomento da prática desportiva, como para que todas as crianças, sem exceção possam participar num trabalho que agora vai ser iniciado".

Carlos Oliveira, diretor do agrupamento de escolas António Taipa, que vai fazer parte do projeto em Paços de Ferreira, explicou de que forma as coisas iam ser postas a funcionar: "Inicialmente vão aprender a trocar a bola e vão evoluir em colaboração com a Associação de Futebol do Porto, que terá cá monitores, de vez em quando, para trabalhar com os nossos professores e fomentar a prática do futebol".