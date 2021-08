Paços de Ferreira e Santa Clara já têm datas dos play-offs da Liga Conferência

JN Hoje às 19:17 Facebook

A UEFA divulgou as datas referentes aos play-offs da Liga Conferência da Europa, fase que contará com a participação de duas equipas portuguesas: o Paços de Ferreira, que mede forças com o Tottenham, de Nuno Espírito Santo e o Santa Clara, que irá defrontar o Partizan (Sérvia).

Os castores começam a eliminatória em casa num encontro agendado para 19 de agosto, às 19.30 horas. A segunda mão realiza-se em Londres a 26 de agosto, às 19.45 horas.

Já os açorianos também fazem o primeiro jogo em casa no dia 19, mas às 21.30 horas. O segundo duelo, em Belgrado, tem início marcado para as 20 horas do dia 29.