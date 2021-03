Paços de Ferreira impõe-se ao Nacional na Mata Real

JN/Agências Hoje às 20:57 Facebook

O Paços de Ferreira ganhou, esta sexta-feira, ao Nacional por 2-1, na abertura da 22.ª jornada da Liga, com o sul-africano Luther Singh a marcar dois golos na partida.

A jogar em casa, o Paços de Ferreira, que tinha perdido na ronda anterior com o Santa Clara (3-0) adiantou-se no marcador aos 15 minutos, com um golo de Luter Singh, com o avançado sul-africano a 'bisar' na partida aos 33. O Nacional reduziu aos 90+4, com um golo de Bryan Róchez.

Depois desta vitória, o Paços de Ferreira continua no quinto lugar, com 41 pontos, a um do Benfica, que tem menos um jogo, enquanto o Nacional somou a quarta derrota consecutiva no campeonato e está em 12.º, com 21.