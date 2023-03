Paços de Ferreira inova e cria peça de teatro para contar a história do clube

JN Hoje às 14:22 Facebook

Twitter

Partilhar

A iniciativa insere-se na celebração do Dia Mundial do Teatro e o espetáculo, "Como cresceste, Vasquinho!", decorre no dia 7 de abril.

O Paços de Ferreira vai contar a história dos 73 anos do clube numa peça de teatro, intitulada "Como cresceste, Vasquinho!".

A iniciativa insere-se na celebração do Dia Mundial do Teatro, que se assinala esta segunda-feira, e é um dos pontos altos das celebrações do 73.º aniversário dos pacenses, festejado no próximo dia 5 de abril.

PUB

A peça foi escrita pelo diretor de marketing do clube e será encenada pelos grupos Alma e Adaterra.

O nome "Vasquinho" é uma homenagem ao Futebol Clube Vasco da Gama, o emblema que deu origem ao Futebol Clube Paços de Ferreira.

O "Como cresceste, Vasquinho!" será exibido no dia 7 de abril, no auditório da Biblioteca Municipal de Paços de Ferreira.