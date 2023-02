Paços de Ferreira oferece viagem a Portimão aos adeptos

JN Hoje às 12:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Castores jogam a cerca de 600 quilómetros de casa e fazem iniciativa para ter o maior número possível de adeptos no Algarve.

O Paços de Ferreira defronta o Portimonense, no Algarve, às 19 horas de segunda-feira. O clube da Capital do Móvel vai oferecer aos sócios o bilhete e a viagem de autocarro até Portimão para que possam apoiar a equipa numa altura importante da temporada e quando os castores estão no último lugar da tabela classificativa, a nove pontos do lugar que dá acesso à permanência direta.

Os adeptos que não sejam sócios do clube têm de pagar 10 euros. Quem apenas quiser comprar ingressos nas bilheteiras do Portimonense paga cinco euros.

PUB

A viagem de autocarro está marcada para as 10 horas de segunda-feira. "Não tens culpa que a tua equipa jogue a cerca de 600km de casa numa segunda à noite", anuncia o Paços de Ferreira nas redes sociais.