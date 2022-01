Paços de Ferreira oficializa a chegada de Gaitán

Hoje às 18:40 Facebook

Nico Gaitán está de regresso a Portugal. O argentino, que estava sem clube após terminar contrato com o Peñarol, assinou com o Paços de Ferreira por uma época, com mais uma de opção.

Depois de passagens pelo Benfica e Braga, Gaitán está de regresso ao futebol português. Agora, vai defender o Paços de Ferreira, clube pelo qual assinou um contrato de um ano, com mais uma época de opção.

É o quinto reforço da equipa da Mata Real neste defeso. Formado no Boca Juniors, passou também por Benfica, Atlético de Madrid, Dalian Pro, Chicago Fire, Lille, Braga e Peñarol.