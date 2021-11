Paços de Ferreira pondera encerrar bancada por causa de um buraco

Norberto A. Lopes Hoje às 12:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Tábua cedeu na sequência dos festejos dos adeptos do Sporting no primeiro golo do jogo. Não se registaram feridos.

Um buraco na bancada amovível do Estádio da Capital do Móvel vai levar a Direção do Paços de Ferreira a realizar uma reunião esta segunda-feira, existindo uma forte possibilidade, sabe o JN, de a estrutura ser encerrada por questões de segurança. Foram os adeptos do Sporting a divulgar imagens nas redes sociais de um buraco na bancada de metal do topo Sul, onde habitualmente ficam os simpatizantes dos adversários dos castores.

Na sequência do primeiro golo do Sporting, marcado por Gonçalo Inácio, uma das tábuas cedeu provavelmente por causa dos festejos dos adeptos leoninos, mas não se registaram danos físicos. Segundo apurou o JN, o clube pacense entende que um incidente destes pode acontecer numa estrutura amovível, mas de forma a proceder a todas as medidas de segurança já entrou em contacto com os técnicos da estrutura.

Contactada pelo JN, fonte oficial da Liga admitiu problemas na bancada supracitada e garantiu que a estrutura será alvo de uma "vistoria urgente", afiançando, também, que o Paços de Ferreira entregou o termo de responsabilidade da bancada e das estruturas em tempo útil. Por curiosidade, o Sporting venceu o jogo por 2-0, com golos de Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves.