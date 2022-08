Paços de Ferreira procura primeiros pontos e golos na receção ao Estoril

JN/Agências Hoje às 09:27 Facebook

Twitter

Partilhar

O Paços de Ferreira procura, esta sexta-feira, conquistar os primeiros pontos na edição 2022/23 da Liga, na receção ao Estoril Praia, que tenta regressar aos triunfos na prova, no arranque da quarta jornada.

Na Mata Real, o Paços de Ferreira vai entrar em campo ainda com zero pontos na competição, depois de ter saído derrotado das duas primeiras rondas, e também com menos um jogo, já que o embate com o Benfica, da terceira jornada, foi adiado para 30 de agosto, devido à participação dos encarnados no "play-off" de acesso à Liga dos Campeões.

Com desaires frente a Gil Vicente (1-0) e Portimonense (3-0), a equipa de César Peixoto também ainda não conseguiu marcar qualquer golo esta época.

Por seu lado, o Estoril Praia vem de um empate caseiro (2-2) com o Rio Ave e, no único jogo que para já fez fora da Amoreira na Liga, saiu derrotado do campo do Vitória de Guimarães (1-0).

O encontro está agendado para as 20.15 horas.

Nesta ronda, o F. C. Porto defende a liderança no domingo com uma deslocação ao campo do Rio Ave, que ainda não venceu, enquanto o Benfica promete ter um difícil teste no Bessa, com o Boavista, no sábado.

No mesmo dia, o Sporting, após a pesada derrota no Dragão (3-0), vai tentar regressar aos triunfos na receção ao Desportivo do Chaves e, no domingo, o Sporting de Braga, para já principal perseguidor dos dragões, viaja até Arouca.