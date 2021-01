JN/Agências Hoje às 21:09 Facebook

O Paços de Ferreira regressou, este domingo, aos triunfos e alcançou o Vitória de Guimarães na quinta posição da Liga, ao receber e vencer o Rio Ave 2-0 na 12.ª jornada

A equipa pacense, que vinha de três jogos sem triunfos na prova, adiantou-se aos 24 minutos, por Douglas Tanque, avançado brasileiro que 'bisou' no encontro, aos 56, o seu quarto golo na prova, impondo nova derrota à equipa vila-condense, que estreou o treinador Pedro Cunha em lugar de Mário Silva e somou o sexto jogo consecutivo sem vencer.

Com esta vitória, o Paços de Ferreira reforça o sexto posto, com 19 pontos, os mesmos do Vitória de Guimarães, quinto, enquanto o Rio Ave ocupa o 14.º lugar, com 11.

Veja o resumo do jogo: