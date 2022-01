Paços de Ferreira sem guarda-redes suplente frente ao Boavista

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 21:18 Facebook

Lesões e casos de covid-19 assolaram a baliza pacense.

A baliza do Paços de Ferreira vai estar mais desprotegida no encontro desta noite frente ao Boavista. O habitual titular André Ferreira testou positivo à covid-19 e ficou afastado da partida e expectava-se que fosse Vekic a assumir a guarda dos castores. No entanto, o esloveno também está infetado e não pôde contar para o técnico César Peixoto.

Perante isto, Jeimes de apenas 20 anos, vai estrear-se assim pela equipa principal do Paços de Ferreira. O brasileiro é o quarto guarda-redes do plantel pacense, o que significa que a equipa não vai contar com nenhum guardião no banco de suplentes esta noite.