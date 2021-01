Rui Farinha Hoje às 22:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Bruno Costa abriu marcador na primeira parte e Diaby fechou a história do jogo nos descontos

O Paços de Ferreira ascendeu, provisoriamente, à quinta posição da Liga, ao derrotar o Belenenses SAD, por 2-0. Depois de um ciclo negativo, o conjunto de Pepa somou o segundo triunfo consecutivo e, no recinto dos azuis, mostrou bom futebol e, também, experiência. Os golos foram marcados por Bruno Costa, na primeira parte, de penálti, e por Diaby, já nos descontos. Por seu lado, o Belenenses não vence há quatro jogos e está apenas um ponto acima da linha de despromoção.

A equipa de Petit jogou em todo o campo, voltou a mostrar enorme coragem ofensiva, mas, aos 12 minutos, já estava a correr atrás do prejuízo, fruto do golo pacense. Mais frio, o adversário geriu o resultado e até poderia ter aumentado a vantagem, numa bomba de Tanque que Kritciuk defendeu com dificuldade.

Na segunda parte, o técnico azul arriscou nas substituições, mas não colheu frutos. Edi Semedo esteve perto do empate, mas lá diz o ditado que quem não marca arrisca-se a sofrer. Perto do fim, Diaby cabeceou para o fundo da baliza e fechou a história do jogo.

Veja o resumo do jogo: