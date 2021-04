Paços de Ferreira vai a eleições no dia 1 de maio

JN/Agências Ontem às 23:58 Facebook

A eleição dos órgãos sociais do Paços de Ferreira para o biénio 2021/23 vai ser realizada no dia 1 de maio, determinou a Mesa da Assembleia Geral (AG) do clube da Liga.

"Considerando as referidas disposições estatutárias, a estável situação desportiva do clube e a necessidade de em tempo oportuno se definir a futura equipa diretiva e a consequente preparação atempada da próxima época, foi convocada a Assembleia Geral eleitoral para o próximo dia 1 de maio", pode ler-se no comunicado emitido pela Mesa da AG.

Na reunião que conduziu à assembleia eleitoral do emblema pacense, foi ainda definido que a apresentação de listas poderá ser feita até às 19 horas do dia 23 de abril, ficando a convocação da assembleia eleitoral formalizada "logo que conhecidos os horários (data e hora) dos jogos da jornada 30 da Liga".

Paulo Meneses, atual presidente do Paços e da SDUQ, já assumiu, entretanto, a recandidatura.