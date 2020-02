Paços de Ferreira vai protestar jogo frente ao Santa Clara

Ontem às 22:29 Facebook

O Paços de Ferreira informou este domingo que irá protestar o jogo frente ao Santa Clara, em que foi derrotado por 2-1, em virtude da remarcação do encontro e das condições do relvado do estádio de São Miguel.

"O Paços de Ferreira vai formalizar o protesto do jogo, com base nas incidências que ontem ocorreram. Vai formalizar já hoje junto do delegado [da Liga Portuguesa de Futebol Profissional] e posteriormente vai dar sequência ao processo", informou o responsável pela comunicação do clube, após a conferência de imprensa do treinador Pepa.

No final do jogo, Pepa afirmou que foi "praticamente impossível jogar" no estádio de São Miguel. "Sei que tenho ali um grande grupo de homens que se fosse preciso jogar amanhã, jogava. Mas não é fácil o que aconteceu aqui. Não sei se foi má vontade ou muita incompetência para aquilo que aconteceu ontem", destacou.

O jogo da 19.ª jornada estava marcado para sábado às 19.30 horas locais (mais uma hora em Portugal continental), tendo sido inicialmente adiado 30 minutos devido à falta de visibilidade das linhas de jogo, uma situação, alegadamente potenciada pela intensa chuva que se tem feito sentir em Ponta Delgada.

A partida foi adiada novamente por 90 minutos, tempo que serviu para a remarcação das linhas do terreno.

Contudo, perto das 21.30 horas locais foi anunciado o cancelamento do jogo e a remarcação para este domingo, às 16.30 horas.

No jogo, o Santa Clara bateu o Paços de Ferreira por 2-1, com dois golos de Schettine, tendo o golo dos castores chegado nos descontos por Baixinho.