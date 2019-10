Paços de Ferreira vence Louletano e segue na Taça de Portugal

Hoje às 18:48 Facebook

O Paços de Ferreira, da Liga, qualificou-se este sábado para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, ao vencer o Louletano do Campeonato de Portugal no prolongamento por 2-1, após o 1-1 registado no tempo regulamentar.

No Estádio Algarve, em Faro, Hélder Ferreira abriu o marcador, aos 20 minutos, para o Paços de Ferreira, Érico Castro empatou (34) antes do intervalo, tendo Dadashov (109) assinado o golo que deu a vitória à formação comandada por Pepa.

Durante o tempo regulamentar, o Louletano, terceiro classificado do Grupo D do Campeonato de Portugal, bateu o pé ao Paços de Ferreira, 15.º da I Liga, mas ainda assim, no prolongamento, a formação do escalão principal mostrou argumentos que lhe garantiram a passagem à próxima eliminatória da Taça de Portugal.

O Paços entrou melhor na partida, mas só aos 18 minutos é que conseguiu criar perigo para a baliza algarvia, lance protagonizado por Elvis, num remate parado pelo guarda redes Lucas Paes.

Contudo, dois minutos depois, os pacenses chegaram ao golo através de um contra-ataque, finalizado por Hélder Ferreira, num lance em que a defesa algarvia não ficou isenta de culpas.

A vantagem da formação da Liga durou apenas 14 minutos, com o Louletano a chegar ao empate aos 34 minutos, por intermédio de Érico Castro.

Até ao intervalo, apesar do equilíbrio, foi o Paços de Ferreira quem esteve mais perto de marcar em lances protagonizados por Uilton (44), Dadashov (44) e Marco Baixinho (45).

No segundo tempo, ambas as formações disputaram o jogo a meio campo, sem demonstrarem capacidade para alterarem o marcador, período em que os guarda-redes foram meros espetadores.

Só no prolongamento é que o Paços de Ferreira imprimiu maior velocidade ao seu futebol, o que lhe permitiu, aos 96 minutos, nova oportunidade para se colocar na frente do marcador, num lance em que Tanque fez a bola embater com estrondo na barra.

Aos, 107 minutos, o avançado pacense voltou a desperdiçar nova oportunidade de golo, ao falhar em cima da linha de baliza.

O golo que garantiu a passagem do Paços de Ferreira à quarta eliminatória da Taça de Portugal surgiu, aos 109 minutos, com Dadashov a finalizar um cruzamento da esquerda de Yago, jogador que tinha entrado no prolongamento.

Ficha de jogo:

Jogo realizado no Estádio Algarve, em Faro.

Louletano - Paços de Ferreira: 1-1 (1-2 após prolongamento).

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, Helder Ferreira, aos 20 minutos; 1-1, Érico Castro, 34 e 1-2, Dadashov, 109.

Equipas:

Louletano: Lucas Paes, Matheus, Carlos Chaba, Pedro Barcelos (Diogo Marques, 69), João Sousa, Érico Castro (Rafa Fonseca, 69), Leandro (Rafinha, 102), Hélio Pinto (Stehb, 63), Darlan Bispo, Elvis e Abou Toure.

(Suplentes: Rodolfo, Diogo Marques, Rafa Fonseca, Rafinha, Stehb, Yuri e Filipe).

Treinador: Zé Nando.

Paços de Ferreira: Marco Ribeiro, Bruno Santos, André Micael, Maracás (Marco Baixinho, 38), Oleg Reabciuk, Pedrinho, Vasco Rocha (Tanque, 62), Bernardo (Yago, 99), Hélder Ferreira, Uilton (Diaby, 62) e Dadashov.

(Suplentes: Simão, Marco Baixinho, Rafael Gava, Diaby, Diogo Almeida, Yago e Tanque).

Treinador: Pepa.

Árbitro: José Rodrigues (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Darlan Bispo (04), Matheus (90+1) e Bernardo (90+3), Elvis (98), Bruno Santos (98) e Dadashov (114).

Assistência: Cerca de 800 espetadores.