JN/Agências Hoje às 17:40 Facebook

Twitter

Partilhar

O Paços de Ferreira reforçou, este sábado, o quinto lugar da Liga, ao receber e vencer o Moreirense por 3-0, em jogo da 24.ª jornada da prova.

Os pacenses escreveram a história do jogo na primeira metade, altura em que anotaram os seus três golos, por intermédio de Douglas Tanque (12 minutos), Luther Singh (20) e Hélder Ferreira (44).

Com esta vitória, a equipa de Pepa reforça o quinto posto, agora com 44 pontos, a quatro do Benfica, quarto, e com mais nove do que o Vitória de Guimarães, sexto, formação que joga ainda este sábado em casa do líder Sporting. Apesar da derrota, o Moreirense vai manter o oitavo posto, com 30 pontos.

Veja o resumo do jogo: