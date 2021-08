Paços de Ferreira vence Tottenham e leva vantagem para Londres

JN Hoje às 21:32 Facebook

Um golo de Lucas Silva em cima do intervalo garantiu esta quinta-feira ao Paços de Ferreira a vitória sobre os ingleses do Tottenham, do português Nuno Espírito Santo, por 1-0, na primeira mão do play-off de acesso à Liga Conferência Europa.

Num jogo com muitas poucas ocasiões de golo para ambos os lados, os comandados de Jorge Simão colocaram-se em vantagem na eliminatória aos 45 minutos.

Num lance iniciado a meio-campo, Nuno Santos progrediu alguns metros e lançou o brasileiro Lucas Silva em profundidade que, frente a Gollini, atirou certeiro para o único golo do desafio.

O segundo jogo está marcado para o próximo dia 26, pelas 19.45 horas, em Londres.