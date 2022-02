Paços de Ferreira vence Vizela e regressa aos triunfos

JN/Agências Hoje às 20:06 Facebook

O Paços de Ferreira interrompeu, este sábado, uma série de seis jogos sem vencer na Liga, ao vencer em casa o Vizela (2-1), que jogou em inferioridade numérica desde os 9 minutos.

Já depois da expulsão de Cassiano (9 minutos), o Vizela ainda se adiantou no marcador aos 24 minutos, por Bruno Wilson, mas Nuno Santos (42) e Matchoi (64) deram o triunfo aos pacenses.

Com este triunfo, o Paços de Ferreira subiu ao 10.º posto, com 24 pontos, enquanto o Vizela, que ainda viu Samu ser expulso (85), é 12.º classificado, com 23.