Paços fala em "solução possível" com calendarização de jogos em casa

O Paços de Ferreira agradeceu, esta terça-feira, ao Gil Vicente pelo adiamento do jogo na Capital do Móvel, após pedido de antecipação pelo Benfica, permitindo realizar três jornadas da Liga no espaço de uma semana.

"Embora não seja de todo o cenário que pretendíamos, consideramos ter-se encontrado a solução possível, e não podemos deixar de agradecer publicamente ao Gil Vicente pelo facto de concordar com a realização do nosso jogo no dia 31, ao invés do inicialmente planeado dia 30", pode ler-se no comunicado partilhado esta terça-feira pelo Paços de Ferreira.

A posição dos pacenses surge em reação ao pedido de antecipação do jogo da 20.ª jornada por parte do Benfica, entretanto confirmada pela Comissão Permanente de Calendários para o próximo dia 26, o segundo de três jogos na Capital do Móvel num curto espaço de tempo, levando os pacenses a "apelar ao bom senso das partes envolvidas" por "uma solução que fosse o menos lesiva possível para todos".

"Tal foi encontrada com a antecipação do jogo entre o FC Paços de Ferreira e o Sport Lisboa e Benfica para o dia 26 de janeiro, às 20.15 horas, e com a marcação do FC Paços de Ferreira - Gil Vicente FC para o dia 31 de janeiro, às 19 horas", pode ainda ler-se no comunicado.

Mesmo considerando "legítimas" as razões apresentadas pelo Benfica, cuja jornada na Capital do Móvel estava agendada para o fim de semana de 11 e 12 de fevereiro, os pacenses elencaram "várias preocupações" perante a Comissão Permanente de Calendários, denunciando "graves consequências para as condições do relvado" com os jogos a realizar diante de Sporting de Braga, Benfica e Gil Vicente.

O Paços de Ferreira lembrou, nomeadamente, que "a realização de três eventos em que se prevê uma grande deslocação de adeptos e de meios em tão curto espaço de tempo também obrigaria a uma stressante capacidade de resposta da estrutura" do clube.

"O facto de a terceira partida da série ser frente a um adversário direto [Gil Vicente] na prossecução do objetivo de manutenção na I Liga também nos condiciona face à natural falta de rotina em jogos tão consecutivos e à grande desvantagem entre ambos os clubes envolvidos relativamente aos dias de descanso prévios à partida", argumentaram ainda os pacenses.