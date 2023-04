Paços Ferreira - Famalicão: A pior expressão do castor na pior altura

Pacenses desperdiçam oportunidade de deixar zona de descida. Iván Jaime decide com golaços (1-3)

Pela primeira vez esta época, o Paços de Ferreira podia pôr-se a salvo da despromoção direta, só que, depois da "abébia" do Marítimo, fez uma das piores exibições dos últimos tempos e pagou com a derrota justa, que também é um valente murro no estômago. E até se pôs a ganhar, mas nem esse golo de Hernâni lhe valeu.

O Famalicão pareceu sempre mais confortável (nem o Ramadão empata Zaydou) e ainda contou com a inspiração de Iván Jaime, o elo que uniu a superioridade no jogo à superioridade no resultado. O espanhol fez o 1-2 e sentenciou o vencedor com um golaço. Vekic ainda evitou males maiores.