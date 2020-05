Paços já corrigiu o problema detetado pela DGS no Capital do Móvel

Nuno Barbosa Hoje às 13:27 Facebook

Na sequência do anúncio feito quanto aos nove estádios aprovados pela Direção-Geral de Saúde (DGS) para a retoma do campeonato, o Estádio Capital do Móvel, casa do Paços de Ferreira, também ficou fora da lista por necessitar de algumas correções.

De acordo com o que apurou o JN, a casa pacense tinha que fazer alterações técnicas relacionadas com o sistema de distribuição de água, o que ficou resolvido na manhã desta quarta-feira.

Ainda de acordo com as informações por nós recolhidas, esta tarde, o Estádio Capital do Móvel já receberá nova visita do delegado de saúde e, em princípio, o palco ficará aprovado.

Tal como Boavista e V. Setúbal, também o problema com a casa pacense foi de fácil resolução. Recorde-se que os estádios de Aves, Gil Vicente e Rio Ave também carecem de correções para serem aprovados.

Já validados pela DGS estão os estádios de F. C. Porto, Benfica, Braga, Sporting, V. Guimarães, Tondela, Marítimo e Portimonense, além da Cidade do Futebol, casa das seleções que receberá os jogos, como visitados, de Santa Clara e Belenenses SAD.