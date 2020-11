Paços recusa adiamento e Moreirense quer intervenção da Liga ou DGS

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 15:10 Facebook

O Paços de Ferreira pretende que o jogo com o Moreirense seja disputado, mas a SAD liderada por Vítor Magalhães espera que a Liga ou a Direção-Geral da Saúde (DGS) seja capaz de tomar medidas e decisões.

Entre jogadores, dirigentes e staff de apoio, o clube vimaranense tem 30 elementos que testaram positivo à covid-19, o que impossibilita de ir a jogo ou proceder à organização da partida, agendada para as 15.30 horas de sábado.

"O Moreirense encetou diligências com vista ao adiamento do jogo e futuro reagendamento, à semelhança do que ocorreu em jogos a contar para a 1ª e 2ª jornadas quer da Liga Nos, quer da Liga Pro. Essas diligências com Liga, Paços de Ferreira, operador televisivo e clubes terceiros, decorreram até ao final da tarde de ontem [quinta-feira], altura em que o Paços de Ferreira comunicou a decisão de pretender jogar", indicam os responsáveis vimaranenses, numa nota enviada à imprensa.

Considerando que "nada fazer é sinónimo de irresponsabilidade, em vésperas da entrada em vigor do Estado de Emergência", os dirigentes do Moreirense esperam que as entidades responsáveis possam tomar decisões.

"Não pode a Moreirense SAD deixar de notar que nas diversas competições organizadas sob a égide da Federação Portuguesa de Futebol, há jogos que têm sido adiados e remarcados, por motivos semelhantes aos supra expostos. Não quer crer a Moreirense SAD que a Liga Portugal pretenda a todo o custo, entrar dentro da casa de gente enferma, para realizar um jogo de futebol, que assim desvirtua a competição, a verdade desportiva, e roça o desrespeito pela integridade e saúde dos infetados e de terceiros. Caso a Liga Portugal, responsável pela organização das competições, se abstenha de tomar medidas preventivas, que se impõem e que se revela incapaz de tomar, deverá a DGS tomar medidas preventivas que entenda adequadas, o que se apela".