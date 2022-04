Paços regressa aos triunfos frente ao Marítimo

JN Hoje às 17:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Comandados de César Peixoto venceram os insulares por 2-0, em encontro da 29.ª jornada da Liga, com golos de Butzke e Nuno Santos.

Num encontro bem disputado, valeu a melhor finalização dos pacenses, que se adiantaram cedo no marcador, por Butzke, logo aos nove minutos.

Aos 29 minutos, Nuno Santos dilatou a vantagem, que acabou por valer três pontos ao Paços de Ferreira, que ultrapassou precisamente o Marítimo na tabela e também o Estoril, mas à condição.

Assim, o Paços, que havia perdido com o Sporting na última jornada, é agora 7.º classificado, com 36 pontos, enquanto o Marítimo desce ao 9.º posto, com 34 pontos.