Paços segue para o play-off apesar da derrota na Irlanda do Norte

O Paços de Ferreira garantiu esta quinta-feira o passaporte para o play-off da Liga Conferência Europa, apesar da derrota na Irlanda do Norte frente ao Larne, por 1-0, na segunda mão da terceira pré-eliminatória.

Mark Randall fez a diferença no jogo, com um remate cruzado após lançamento longo do guarda-redes, aos 83 minutos, oferecendo ao Larne uma despedida menos dolorosa da competição, face a um Paços em modo de gestão e com muitas alterações entre as habituais escolhas.

Em clara vantagem na eliminatória, após a goleada alcançada no jogo da primeira mão, por 4-0, Jorge Simão operou uma revolução no "onze" do Paços, com oito novidades, entre as quais duas estreias absolutas (o central Flávio Ramos e o lateral esquerdo Luís Bastos), a juntar aos repetentes André Ferreira, Marco Baixinho e Stephen Eustáquio.

A falta de rotinas esteve longe de constituir o maior obstáculo para a formação lusa, tendo em conta o recinto de reduzidas dimensões e o piso sintético, aspetos que o Larne procurou capitalizar através de uma agressividade maior e, sempre que possível, de um jogo direto.

Ronan Hale, uma das duas novidades no "onze" entre os norte-irlandeses, conseguiu isolar-se, aos quatro minutos, mas perdeu para André Ferreira, obrigado a mostrar serviço em mais um par de ocasiões, no lance mais perigoso do primeiro tempo.

O Paços reagiu e contabilizou algumas aproximações à baliza contrária, mas não foi capaz de marcar, conseguindo melhorar de rendimento na segunda parte.

A ideia de 'agarrar' o jogo com outra qualidade traduziu-se numa maior agressividade sem bola e a aposta uma circulação mais rápida, para fugir à musculada marcação dos Inver Reds, como também são conhecidos os norte-irlandeses.

Numa dessas ocasiões, aos 49 minutos, Uilton entrou na área e isolou-se, mas quis tanto colocar a bola que acertou no poste, na oportunidade mais flagrante da equipa em todo o jogo. João Pedro, aos 62, não fez melhor, ao rematar às malhas laterais na sequência de um livre lateral.

Com o aproximar do final da partida, a formação lusa pareceu relaxar, permitindo algumas subidas perigosas ao adversário.

Randall, aos 78 minutos, acertou no poste, mas corrigiu a pontaria, cinco minutos depois, batendo André Ferreira, num lance iniciado no guarda-redes e em que a defesa pacense não fica isenta de responsabilidades.

Os jogadores pacenses não conseguiram repetir a vitória da primeira mão, em dia de aniversário de Jorge Simão, mas garantiram o apuramento e vão agora discutir a entrada na fase de grupos frente aos ingleses do Tottenham, treinado pelo português Nuno Espírito Santo.