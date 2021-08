Paços-Tottenham: desequilíbrios sem fim num duelo improvável

João Faria Hoje às 09:40 Facebook

Delle Alli, craque com o salário mais alto no onze do Tottenham, ganha 46 vezes mais do que Eustáquio, um dos mais caros do Paços de Ferreira. Diferença abissal também nos orçamentos.

A nova competição europeia de clubes coloca esta quinta-feira, frente a frente, o Paços de Ferreira e o Tottenham, em jogo da primeira mão do play-off da prova. Os "Spurs" visitam a Mata Real sem Harry Kane, a maior estrela da equipa, que, enquanto não define o futuro, alegadamente está à procura da melhor forma. Mas nem por isso o primeiro compromisso dos castores frente a uma equipa inglesa se anuncia mais acessível. De todo.

Desequilíbrios sem fim, ao final da tarde, no arranque da última etapa, antes da fase de grupos da Liga Conferência. Qualquer que seja o ângulo de análise, o Tottenham leva clara supremacia. Com a ausência de Kane do lote chamado pelo português Nuno Espírito Santo, é Delle Alli o futebolista dos "Spurs" com o salário mais alto. Não chega, é certo, aos 928 mil euros do goleador internacional inglês, mas os 464 mil que recebe por mês (em Inglaterra os salários são pagos semanalmente), são 46 vezes superiores ao que auferem os futebolistas com o salário mais alto do plantel pacense, entre os quais o luso-canadiano Stephen Eustáquio - 10 mil euros mensais -, um dos jogadores da equipa de Jorge Simão com mais mercado.