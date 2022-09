Padroense F. C: Agarrar o futuro com a prata da casa

Filipe Trindade Hoje às 15:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Padroense F. C. aponta aos lugares cimeiros da Divisão de Elite da A. F. Porto. Aposta na formação volta a ser a receita

Fundado a 10 de Janeiro de 1922, o Padroense F. C. tem desenvolvido trabalho muito meritório no crescimento de jovens atletas e promete não se desviar do caminho. A equipa sénior disputa a Divisão de Elite da A. F. Porto e espreita os lugares cimeiros, apesar de não assumir a subida como um objetivo declarado. A meta principal passa pelo equilíbrio financeiro e incremento das infraestruturas. Germano Pinho, presidente do emblema matosinhense há mais de 20 anos, traça o cenário: "Os clubes vivem manietados com grandes dificuldades financeiras, por isso a aposta passa, claramente, pela formação".



Esta temporada, o Padroense F. C. conta com duas equipas a disputar as divisões principais dos nacionais: os juvenis (sub-17) estão atualmente na primeira divisão, enquanto os juniores (sub-19) atuam no segundo escalão, o que enche de entusiasmo o máximo representante do clube. "É uma honra e privilégio ter tanto jogadores a disputar os nacionais. Enche-nos de orgulho e motivação para continuar a trabalhar e a manter o modelo que temos desenvolvido até aqui", salienta, convicto, Germano Pinho.