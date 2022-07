Padroense recebe Medalha de mérito desportivo

João Brandão Hoje às 19:29 Facebook

Clube assinala os 100 anos é homenageado com prenda especial. "Que seja um farol para os outros clubes", salientou Secretário de Estado, João Paulo Correia.

Manhã em cheio no Padrão da Légua, este sábado. O Padroense foi premiado com a medalha de mérito desportivo numa cerimónia que contou com a presença do Secretário de Estado do Desporto, João Paulo Correia. O presidente do clube de Matosinhos, Germano Pinho, mostrou-se emocionado com a distinção e agradeceu o apoio ao Secretário de Estado a quem se referiu como "o nosso general". "Poderá contar connosco para os próximos desafios", acrescentou.

Germano Pinho salientou ainda as "dificuldades pelas quais clubes como o Padroense passam" e que foram agravadas pela pandemia.

Já o Secretário de Estado, João Paulo Correia, assinalou que a entrega da medalha "não se trata de um favor, mas sim de justiça a ser feita pelo trabalho que o Padroense tem vindo a desenvolver nos últimos 100 anos". "Que seja um farol para outros clubes".

Luísa Salgueiro, presidente da Câmara de Matosinhos, marcou presença na homenagem e felicitou o clube matosinhense por ser uma instituição "de renome a nível nacional no que toca à formação".

A Federação Portuguesa de Futebol esteve representada por Hélder Postiga, antigo avançado e internacional português, que elogiou o trabalho desenvolvido pelo clube, que está classificado como entidade formadora cinco estrelas.