"Página negra" na história da Académica de Coimbra

JN/Agências Hoje às 15:27 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da Académica-Organismo Autónomo de Futebol (OAF) considerou, este sábado, que, desportivamente, a descida à terceira divisão, pela primeira vez em 134 anos de história, é a página "mais negra" do futebol do clube.

"Obviamente, que este é um momento desportivamente muito negro", disse Pedro Roxo, em conferência de imprensa, no final do jogo da 'Briosa' com o Penafiel, realizado esta manhã, que terminou empatado sem golos e que sentenciou a descida de divisão.

O dirigente assumiu que a "época desportiva falhou" e que assume todas as responsabilidades, salientando que a Académica "não pode terminar por aqui", já que tem uma "histórica rica, que nos fará reerguer".

Na conferência de imprensa que se seguiu ao final do jogo, Pedro Roxo anunciou um parceiro (Athlon) para a constituição de uma Sociedade Anónima Desportiva (SAD), referindo que se candidatou com o projeto de alterar a atual estrutura do clube.

"A Académica tinha e tem dificuldades que não lhe permitem ombrear com as outras equipas dos campeonatos profissionais", disse o líder academista, recordando que o parceiro escolhido aceita as condições e regras impostas pela direção-geral da Associação Académica de Coimbra, que é a casa mãe do OAF.

O presidente da direção da 'Briosa' assumiu também a responsabilidade de "tornar a Académica mais forte, competitiva e com futuro", embora não tenha assumido que é recandidato ao cargo nas eleições agendadas para 15 de maio.

Salientando que o projeto de constituição da SAD não é "desta direção, mas da Académica", Pedro Roxo referiu que este passo é a solução que vai permitir ao clube "ter viabilidade e um futuro".

PUB

O dirigente lamentou que só agora tenha sido possível apresentar o parceiro e disse que assim que a comissão criada no seio do Conselho Académica para estudar a proposta se pronuncie, os sócios estarão em condições de votar o projeto da SAD.

"A Académica vai voltar mais forte, mas precisa de se unir para recuperar rapidamente", sublinhou.

A Académica despediu-se hoje da II Liga de futebol ao empatar a zero em casa com o Penafiel, em jogo da 30.ª jornada, descendo pela primeira vez em 134 anos de história à terceira divisão.