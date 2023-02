Pagou 500 mil euros do próprio bolso para voltar ao clube do coração

Lucas Pérez pagou metade do valor da cláusula de rescisão para regressar ao Deportivo da Corunha, clube do coração que atualmente milita na terceira divisão espanhola.

Há histórias que marcam o Mundo do futebol e explicam a paixão que se sente pelo desporto rei. Diz-se que o dinheiro não compra felicidade, mas de Espanha vem um caso que prova que nenhuma quantia monetária vale mais do que a sensação de estar em casa.

Lucas Pérez, avançado espanhol de 34 anos que passou por clubes como Arsenal ou West Ham, decidiu abandonar em janeiro o Cádiz, da primeira divisão espanhola, para voltar a casa. O atacante pagou metade do valor da cláusula de rescisão do próprio bolso - cerca de 500 mil euros - para regressar ao Deportivo da Corunha, o clube do coração que atualmente compete no terceiro escalão.

A mudança não aconteceu por dinheiro, para a conquista de títulos... apenas por amor a um emblema. Aliás, foi o próprio a revelar isso: "Isto não se paga com dinheiro", disse Pérez, após a apresentação no novo clube. "Estou muito feliz de estar aqui. Venho para o projeto mais difícil da minha carreira, tentar ajudar a equipa da minha cidade a subir para os campeonatos profissionais", explicou.

O avançado revelou que nunca será um "problema" para o Deportivo, mas que está "com muita vontade" de ajudar o conjunto a melhorar. No programa "El Larguero", admitiu que o aspeto financieor não é uma prioridade e que já rejeitou uma mudança para a Arábia Saudita. "Aspeto económico? Graças ao meu trabalho, não me posso queixar quanto a isso. Já podia ter ido para lá [Arábia Saudita], mas preferi ficar na Liga espanhola", disse.

Esta é a quarta temporada de Lucas Pérez pelo Deportivo da Corunha. A primeira foi em 2014/15, emprestado pelo PAOK, a segunda foi em 2015/16, já a título definitivo. Entretanto foi vendido ao Arsenal, mas regressou na época 2017/18. Agora, volta a uma casa que o faz feliz e onde já leva quatro golos em seis jogos.