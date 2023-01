Pai confia que Youssef Chermiti vai renovar pelo Sporting

JN Hoje às 15:22 Facebook

Com contrato apenas até junho, Youssef Chermiti quer continuar no Sporting, de acordo com o seu pai. As conversas entre as partes prosseguem, com Rúben Amorim atento ao processo.

Youssef Chermiti estreou-se, no último domingo, pela equipa principal do Sporting, logo no dérbi lisboeta com o Benfica, na Luz. O jovem avançado, de 18 anos, foi lançado por Rúben Amorim aos 78 minutos e recebeu elogios do treinador, que admitiu abdicar de uma investida no mercado caso o atacante renove o contrato que o liga aos leões até junho deste ano.

"Se ele assinar um novo contrato, não vamos buscar mais nenhum avançado. Ele, o Rodrigo (Ribeiro) e o Paulinho são os meus avançados. Fica a minha palavra de honra", referiu Rúben Amorim, após o empate a dois golos diante do Benfica.

Poucas horas depois da declaração do técnico, o pai do jogador, Noureddine Chermiti, admitiu que as conversas entre as partes prosseguem, mostrando-se confiante quanto à continuidade do filho em Alvaldade para lá deste verão.

"De certeza vamos chegar a um acordo. Temos todo o interesse, vamos ver. Em princípio, vai correr bem. O Youssef gosta do Sporting, que é a segunda família dele. Está há 12 anos neste clube", referiu Noureddine Chermiti, à rádio "Renascença".

Youssef Chermit é internacional jovem por Portugal. Na temporada passada, marcou três golos pela equipa B do Sporting, na Liga 3, um pela equipa sub-23, na Liga Revelação, e 12 pela equipa de sub-19 leonina.