Pai de atleta do Pasteleira sofre paragem cardiorrespiratória no final do jogo

Após o encontro entre Pasteleira e Oliveira do Douro B, a contar para a 2.ª Divisão da A. F. Porto, o pai de um atleta da equipa da casa sofreu uma paragem cardiorrespiratória, encontrando-se agora na unidade de cuidados intensivos do Hospital Santa Maria, no Porto.

Foi após o apito final, quando o pai do atleta aguardava a saída do filho do balneário, que se sentiu mal, caindo no chão em claras dificuldades. O adepto, que até colabora com o emblema portuense a tirar fotografias aos jogos, foi assistido pelo INEM, tendo depois sido transportado até ao Hospital de Santa Maria, no Porto, onde se encontra na unidade de cuidados intensivos.

Por enquanto desconhece-se o estado de saúde do paciente.

Já em campo a vitória sorriu ao Pasteleira, que goleou o Oliveira do Douro B, por 5-1, mantendo assim o segundo lugar da Série 1.