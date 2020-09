Pai de Messi vai negociar com o Barcelona

JN Hoje às 21:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Jorge Messi viajou desde a Argentina com o objetivo de reunir com o presidente do clube catalão e desbloquear a saída do filho.

Jorge Messi, pai e agente de Lionel Messi, viajou esta terça-feira de Rosario para Barcelona para se reunir com o presidente do clube catalão e assim tratar de resolver o futuro do filho, que continua sem aparecer aos treinos da equipa.

Segundo a informação avançada pela imprensa argentina, que publicou várias fotografias de Jorge Messi a embarcar, o objetivo da viagem de Jorge Messi é iniciar uma série de "reuniões chave" com a direção "blaugrana', liderada por Josep Maria Bartomeu.

Como o "astro' da Argentina quer "saber onde jogará na próxima época esta semana", a reunião entre as duas partes é essencial para resolver o imbróglio criado entre clube e jogador.