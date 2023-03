Pai de Pedro Pichardo sobre Évora: "Vai ter problemas comigo"

Jorge Pichardo, pai de Pedro Pichardo, reagiu, esta segunda-feira, às declarações de Nelson Évora, considerando-as "uma palhaçada".

"Quando chegámos a Portugal, ele falava e dava-se connosco. Da noite para o dia, parece que passou a ser um problema terem dado a nacionalidade portuguesa ao Pedro. Pelo menos é como se não me conhecesse e ao meu filho. Dizem que o Nelson ataca e que faz bullying... não sabem o que é fazer bullying e nós não entendemos isso. Falar e criticar é bullying? Não é bullying, é apenas palhaçada. Isso não preocupa. Como não lhe respondemos na primeira vez, ele pensa que pode continuar a fazê-lo. Era altura de o Pedro responder para que saiba que o Pedro é bom dentro e fora da pista. Foi a única coisa que fizemos. Ele não vai ter problemas com o Pedro, vai é ter problema comigo", afirmou Jorge Pichardo em declarações à SIC Notícias.

A relação tensa entre Pedro Pichardo e Nelson Évora conheceu mais um episódio este fim de semana. Depois de, em declarações à Rádio Observador, Nelson Évora ter voltado a tecer críticas ao processo de naturalização de Pedro Pichardo - "Foi um investimento feito no curto prazo. Foi comprado um atleta para poder ter resultados a curto prazo" - o atleta do Benfica reagiu e não foi meigo nas palavras. Numa publicação no Instagram, o campeão olímpico e mundial por Portugal vincou que Évora lhe "faltou ao respeito".

"Quando dizes que fui comprado, estás a faltar-me ao respeito. Não sou uma prostituta nem sou como tu, que saíste mal do clube porque te ofereceram mais. Não sei quais os problemas que tens na cabeça ou se tens problemas com alguém no Benfica, mas não deves misturar-me nessas coisas e falar de mim. Mas deixa-me explicar-te algumas coisas e também aos que te apoiam. Saí de Cuba pelos problemas que já toda a gente sabe. Estava na Suécia e o Benfica fez-me uma proposta, como fizeram outros clubes de outros países. Cheguei a Portugal sem saber nada dos teus problemas. Simplesmente estava focado na minha carreira", escreveu o recém-sagrado campeão da Europa no Instagram.

Entretanto, também a Federação Portuguesa de Atletismo condenou as declarações de Évora: "A Federação não teve uma troca de palavras com Pedro Pablo Pichardo antes de ser naturalizado. Não houve aliciamento algum e "compra" é um termo que me choca. É impossível consentir uma acusação deste género. Nunca comprámos atleta nenhum e nunca a naturalização de nenhum atleta partiu da Federação. Nunca convidámos nenhum atleta para ser português, nunca!", afirmou o presidente Jorge Vieira.