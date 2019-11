País de Gales conquista 20.ª vaga na fase final

Ontem às 21:53 Facebook

Twitter

Partilhar

O País de Gales conquistou, esta terça-feira, a 20.ª vaga, de 24, no Europeu de 2020, ao garantir o segundo lugar do Grupo E de qualificação, com um triunfo por 2-0 face à Hungria, em Cardiff.

Aaron Ramsey, médio da Juventus, marcou, aos 15 e 47 minutos, os tentos dos galeses, que vão marcar presença na fase final pela segunda vez, depois de em 2016 caírem nas meias-finais face a Portugal.

A Croácia, que esteve de folga, venceu o agrupamento, com 17 pontos, contra 14 do País de Gales, 13 da Eslováquia e 12 da Hungria, que caiu do segundo para o quarto posto. O Azerbaijão terminou em quinto, com apenas um ponto.

Na fase final, que se realiza de 12 de junho a 12 de julho de 2020, em 12 cidades, de 12 países, os galeses juntaram-se a Bélgica, Itália, Rússia, Polónia, Ucrânia, Espanha, Turquia, França, Inglaterra, República Checa, Finlândia, Suécia, Croácia, Áustria, Alemanha, Holanda, Portugal, Suíça e Dinamarca.

As últimas quatro vagas sairão dos play-offs, com sorteio na sexta-feira e jogos em 26 de março de 2020 (meias-finais) e cinco dias depois (finais). O sorteio da fase final está agendado para 30 de novembro, em Bucareste, na Roménia.