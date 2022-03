País de Gales e Suécia seguem no play-off para o Mundial2022

O País de Gales, no caminho 1, e a Suécia, no caminho 2, seguem para as respetivas finais do play-off de acesso ao Campeonato do Mundo Catar 2022.

Os galeses deixaram pelo caminho a Áustria, ao vencerem em casa, por 2-1, com golos do avançado Gareth Bale, aos 25 e 51 minutos. Sabitzer ainda reduziu, mas não evitou o adeus ao Mundial.

Na final, o conjunto da Grã-Bretanha vai defrontar o vencedor do encontro entre a Escócia-Ucrânia, que foi suspenso para data a anunciar, devido à invasão militar russa ao país do leste europeu.

Por seu lado, os suecos só decidiram a qualificação frente à República Checa no prolongamento, graças ao golo solitário do médio Robin Quaison (110). Na final do caminho 2, o conjunto nórdico desloca-se à Polónia, que se apurou diretamente após a desqualificação da Rússia, uma partida agendada para 29 de março, pelas 19.45 horas.