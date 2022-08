Pais e familiares de atletas têm de pagar para ver jogos de juvenis e iniciados

Susana Silva Hoje às 10:50 Facebook

Não foi só o modelo competitivo das competições mais jovens do futebol nacional que mudou. Esta época, e pela primeira vez, a entrada deixou de ser gratuita nos jogos dos campeonatos nacionais de sub-17 e sub-15.

Esta medida foi anunciada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) no Comunicado Oficial N.º 1, publicado a 30 de junho passado, no qual o organismo estabelece diferentes orientações sobre a época desportiva 2022/2023, tais como os horários dos jogos de cada prova ou o preço dos bilhetes. Contudo, passou despercebida aos adeptos do futebol de formação, habituados a ter entrada livre.

Até à temporada 2021/22, nas provas jovens apenas era paga a entrada nos jogos do Campeonato Nacional de Sub-19 da 1.ª e 2.ª Divisões, com o bilhete a não poder custar mais de cinco euros.

No entanto, esta época, as regras foram alteradas e a FPF acabou com a gratuitidade nos outros dois escalões. Assim, nos Nacional de Sub-17 e Sub-15, nas 1.ª e 2.ª Divisões, os clubes podem cobrar até quatro euros pelo acesso dos adeptos ao recinto.

Preço máximo dos bilhetes estabelecido para cada competição organizada pela Federação Portuguesa de Futebol Foto: FPF

Não é obrigatório cobrar pela entrada, mas o JN sabe que já houve clubes a adotar esta medida nas duas jornadas já disputadas, para grande surpresa dos fãs que acompanham o futebol jovem português e, principalmente, dos pais e familiares dos atletas, que tiveram de pagar para os poderem ver a jogar.

Mais uma despesa, a somar a todas as outras que os progenitores e familiares já têm de suportar para apoiarem os futuros craques nos vários cantos de Portugal.