Países Baixos e Croácia garantidos na final-four

Croatas chegam pela primeira vez à fase decisiva da prova. Neerlandeses venceram vizinhos belgas no encontro decisivo.

Croácia e Países Baixos tornaram-se nas primeiras seleções a garantir a presença na final-four da Liga das Nações. Para os croatas será a primeira vez que vão lutar pelo troféu, enquanto os neerlandeses repetem o feito de 2019, quando perderam a final para Portugal.

Ambas as seleções entraram na jornada decisiva no primeiro lugar dos grupos 1 e 4 da Liga B, segurando a liderança com mais uma vitória. A Croácia também consumou a descida da Áustria (1-3) e deitou por terra as esperanças da Dinamarca, que levou a melhor sobre a França (2-0), enquanto os Países Baixos, que precisavam apenas de empatar para assegurar o apuramento, derrotaram a vizinha Bélgica, com Van Djik a decidir (1-0). No outro jogo do Grupo 4, a Polónia fechou a participação na prova com uma vitória sobre o País de Gales (0-1), que cai para a Liga B.

Na Liga C, o Cazaquistão, já promovido à Liga B, desleixou-se e foi derrotado pelo Azerbaijão com um pesado 3-0. Também o Grupo 1 chegou à última jornada sem nada para resolver e acabou com vitórias de Ilhas Faroé (2-1) e Luxemburgo (1-0) sobre Turquia e Lituânia, respetivamente. Na Liga D, a Letónia foi à Andorra conseguir o ponto que lhe faltava (1-1) para garantir o primeiro lugar do Grupo 1 e a subida de escalão.